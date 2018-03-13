Крупнейшая американская криптовалютная платформа Coinbase запустила новый инструмент для трейдеров, который позволяет подсчитать примерную прибыль или убытки, появившиеся в ходе торговли. Для вычислений используется метод «first-in-first-out».

Новая инициатива призвана упростить соблюдение налогового законодательства для клиентов площадки, сообщает ForkLog .

По словам представителей биржи, калькулятор позволяет провести предварительный расчет прибыли/убытков клиентов Coinbase, однако не является официальным налоговым инструментом. Для валидации результатов необходимо проконсультироваться с вашим налоговым специалистом.

Напомним, ранее компания сообщала своим клиентам, что их деятельность на площадке попадает под законы о приросте капитала. Также, 13 000 пользователей Coinbase получили уведомление о том, что в соответствии с постановлением федерального суда Северного округа Калифорнии компания вынуждена передать их данные Налоговому управлению США.