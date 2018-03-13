Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению два иска представителя 866 кредиторов Пробизнесбанка Нерсеса Григоряна к Газэнергобанку и банку «Экспресс-Волга» о признании недействительными взаимосвязанных сделок по перечислению им в сумме 49,5 млрд рублей (3,5 млрд и 46 млрд рублей) в качестве возврата межбанковских кредитов (МБК), сообщается в картотеке суда.



Эти операции проводились с 7 июля по 6 августа 2015 года — в течение месяца перед вводом временной администрации и отзывом лицензии Пробизнесбанка, отмечается в исках (копии есть у «Ведомостей»). При этом у банка была картотека неисполненных требований: 13 млн рублей на 1 июля, 49 млн на начало операционного дня 6 августа и 5,86 млрд на 11 августа.

«Дочки» Пробизнесбанка получили деньги в ущерб интересам других кредиторов, которые теперь просят суд признать сделки недействительными и взыскать с Газэнергобанка и «Экспресс-Волги» 50 млрд рублей в конкурсную массу Пробизнесбанка, а их требования удовлетворить после выплат другим кредиторам.

Напомним, в октябре прошлого года кредиторы Пробизнесбанка добились в Арбитражном суде Москвы исключения из своего реестра двух третей требований, приходившихся на бывших «дочек» банка. Арбитражный суд Москвы увидел технический характер сделок Пробизнесбанка с дочерними «Экспресс-Волгой», ВУЗ-Банком, Газэнергобанком и банком «Солидарность», сообщал «Коммерсант». Банковские «дочки» Пробизнесбанка оказались самыми крупными кредиторами — на них пришлось 58 млрд примерно из 80 млрд рублей совокупных требований. Суд удовлетворил требования 900 независимых кредиторов банка об исключении «дочек» из реестра кредиторов.