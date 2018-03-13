Министерство промышленности и информатизации КНР рассматривает вопрос разработки национальных стандартов для технологии блокчейна и распределенного реестра (DLT), чтобы ускорить их развитие в стране.

Инициатором такой инициативы стал Институт стандартизации электроники Китая, а в настоящее время создан специальный комитет в рамках которого будет проходить дальнейшая работа, сообщает Altcoin .

Министерство отмечает, что основные международные организации в Китае, которые занимаются стандартизацией, уже рассматривают вопрос DLT. Таким образом, это может говорить о желании страны стать лидером в области применения блокчейна.

Китай уже состоит в комиссии TC 307, действующей под началом Международной организации по стандартизации, которая занимается разработкой стандартов для использования блокчейна в аутентификации и смарт-контрактах. Теперь Китай намерен создать собственную инициативу в этой области.