По словам комиссара ЕС по вопросам цифровой экономики и общества Марии Габриэль, майнинг криптовалют - это совершенно законный вид деятельности в Европе и подчиняется стандартным правилам электроснабжения и электропотребления.

По ее словам, если энергия, потребляемая этой отраслью, производится в соответствии с правовыми нормами, нет никаких законных оснований для запрета такой деятельности. Майнинг не является незаконной деятельностью и Еврокомиссия не отслеживает ее. В качестве энергоемкой деятельности майнинг подчиняется правилам ЕС, касающимся «энергоэффективности, энергетического сектора и выбросов парниковых газов», сообщает Altcoin .

Габриэль отметила, что Еврокомиссия продолжит оценивать влияние криптовалютного майнинга на обьемы энергопотребления, однако упомянула, что индустрия все еще сконцентрирована в Китае, несмотря на давление властей.