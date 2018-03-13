13 марта в Москве директор по комплаенсу службы внутреннего контроля «АК БАРС» Банка Айдар Багавиев принял участие в выездном заседании Консультативного совета при межведомственной комиссии по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. «АК БАРС» Банк выступил партнером мероприятия.

На заседании с участием специалистов Росфинмониторинга представители банковской сферы поделились опытом применения системы межбанковского обмена информацией, которая была запущена во второй половине 2017 года.

Директор по комплаенсу службы внутреннего контроля «АК БАРС» Банка Айдар Багавиев отметил, что в 2017 году в банковской системе страны количество отказов клиентам в обслуживании сократилось более чем на 25% по сравнению с 2016 годом. Однако во второй половине 2017 года после запуска системы межбанковского обмена информацией количество отказов резко увеличилось, что вызвало возмущение среди бизнес-сообщества.

По мнению эксперта, формальный подход кредитных организаций к отказам в обслуживании наносит существенный урон эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

На заседании обсудили аспекты реабилитации после получения отказа в обслуживании. Айдар Багавиев выразил мнение, что важно соблюсти баланс интересов клиентов и действенности механизмов борьбы с сомнительными операциями.

Эксперт отметил, что по статистике принимаемые кредитными организациями меры контроля более чем в 95 – 99% случаях оправданы. При этом он добавил, что банкам необходимо проявлять здоровый скептицизм и консервативный подход при рассмотрении вопросов реабилитации.

Организатором мероприятия является Национальный совет финансового рынка (НСФР).