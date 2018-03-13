С 12 марта в Локо-Банке можно оформить досрочное погашение кредита без визита в отделение банка — через личный кабинет на сайте кредитной организации. В перспективе эта операция будет проводиться и по звонку в кол-центр, сообщили Банки.ру в Локо-Банке. Досрочное погашение можно сделать на любую сумму (даже на 1 рубль). При внесении средств в личном кабинете нужно выбрать опции «Частичное досрочное погашение» или «Полное досрочное погашение».

Привязки к дате очередного платежа нет — досрочно погасить часть кредита или весь кредит полностью можно в любой день. Как пояснили сотрудники кол-центра, зачисление средств и пересчет процентов по кредиту с учетом реального срока использования заемных средств производится на следующий рабочий день, в личном кабинете информация о проведении досрочного погашения отобразится сразу же.

Заемщикам нужно иметь в виду, что частичное досрочное погашение не отменяет обязанности вносить ежемесячный платеж, подчеркнули в банке.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru



