Блогер Bitfinex’ed, выступающий с изобличениями деятельности криптобиржи Bitfinex и компании Tether, нанял адвоката и партнера юридической фирмы Anderson Kill из Вашингтона Стивена Палли представлять его интересы в борьбе с криптобиржей.

По словам Bitfinex’ed, за раскрытие персональной информации о нем кто-то пообещал пятизначную сумму, сообщает Anycoin .

Юрист подтвердил, что блогер уже несколько раз получал угрозы, а юридический советник Bitfinex Стюарт Хегнер оповещен об этом и предупрежден о правовых последствиях, которые могут наступить, если выяснится, что биржа причастна к запугиванию его клиента.

Также, Bitfinex’ed обвиняет ботов Bitfinex во временной блокировке его учетной записи в Твиттере.

Напомним, 6 декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) направила Bitfinex и Tether повестки в суд, поскольку, как утверждает знакомый с ситуацией источник Bloomberg, регулятора беспокоит эмиссия Tether токенов USDT, объем которых на рынке превысил $2,3 млрд при средневзвешенной цене около $1.

Как сообщал Банкир.Ру, в конце 2017 года Bitfinex’ed написал, что выявил бота Picasso, который накручивает цены на Coinbase, GDAX и Bitfinex.