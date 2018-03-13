Чистая прибыль TCS Group (в состав которой входят Тинькофф Банк и «Тинькофф Страхование») по МСФО в 2017 году выросла на 73%, до 19 млрд рублей, против 11 млрд в 2016-м.

Чистая прибыль группы за IV квартал увеличилась на 73%, до 6,4 млрд рублей.



Операционные расходы в прошлом году увеличились на 44% в годовом исчислении за счет сезонных расходов на рекламу и индексации зарплаты персонала. Чистая маржа в IV квартале повысилась на 39% к предыдущему году, до 13 млрд рублей, за 2017 год показатель увеличился на 37% к предыдущему году и составил 46,1 млрд.

Совокупные активы TCS Group в 2017 году выросли на 53%, до 268,8 млрд рублей.

«В 2017 году общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 31% и составил 157,8 млрд рублей (по состоянию на конец 2016 года — 120,4 млрд рублей). Это обусловлено привлечением более 450 тыс. и 1,8 млн новых активных клиентов — держателей кредитных карт в IV квартале и 2017 году соответственно. Объем кредитного портфеля группы за вычетом резервов вырос на 36% и составил 140,2 млрд рублей (по состоянию на конец 2016 года — 102,9 млрд рублей)», — говорится в релизе.

Объем средств на счетах клиентов за прошлый году увеличился на 44% и достиг 179 млрд рублей.

