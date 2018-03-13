Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился в феврале на 1,7%. Такая оценка приводится в статистической сводке ЦБ «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе – феврале 2018 года».

Реальный курс рубля к доллару уменьшился за месяц на 0,4%, к евро — на 1,5%.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам сократился в феврале по отношению к предыдущему месяцу на 1,5%. При этом номинальный курс рубля к доллару не изменился, а к евро — снизился на 1,9%.

В январе — феврале реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам, по оценке ЦБ, уменьшился на 0,6%. Реальный курс рубля к доллару за два месяца вырос на 2,5%, к евро — снизился на 0,4%.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в январе — феврале уменьшился на 0,4%. Номинальный курс рубля к доллару вырос на 3,1%, к евро — сократился на 1,4%.

Средний номинальный курс доллара за февраль составил 56,81 рубля, с начала года — 56,8 рубля. При этом средний номинальный курс евро в прошлом месяце равнялся 70,31 рубля, за два месяца — 69,65 рубля.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2018 году на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Крупнейшими торговыми партнерами РФ, как указывает ЦБ, являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США.