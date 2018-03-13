Банк России с 12 марта продлевает мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка ВВБ (регистрационный номер 1093) сроком на три месяца, но не более срока действия временной администрации по управлению банком, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Продление моратория на удовлетворение требований кредиторов с 12 марта 2018 года, не являясь страховым случаем, не отменяет обязанность государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по выплате страхового возмещения по вкладам, возникшую в связи с введением моратория приказом Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3473. Выплата страхового возмещения по вкладам (счетам) в ПАО Банк «ВВБ» продолжает осуществляться Агентством по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» — введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка», — говорится в сообщении.

Банк ВВБ — участник системы страхования вкладов.

