Банк России хочет ввести уголовную ответственность для банкиров, нарушающих запрет регулятора. Такие меры изложены в консультативном докладе Центробанка «О совершенствовании регулирования залогового обеспечения».



По словам первого зампреда ЦБ Василия Поздышева, дискуссия по данному вопросу выйдет за пределы узкой темы запретов, связанных с залоговым обеспечением. Наличие запрета ЦБ не гарантирует его исполнение, пояснил он.

«Мы видим определенное количество случаев действий банков по нарушению наших запретов и ограничений, поэтому мы хотели бы обсудить вопрос ответственности за нарушение запретов Банка России», — пояснил представитель ЦБ.

Основной нюанс, по его словам, заключается в следующем. Обычно уголовная ответственность связана с понятием значительного ущерба. Во всех историях банковских банкротств и финансовых ограблений вопрос ущерба трудно доказуем и разнесен во времени.

«Поясню на примере: чтобы оценить ущерб, нанесенный банку, от такой операции, проведенной незадолго до введения временной администрации ЦБ, как замена залога по кредиту, выданному собственником под залог недвижимости, на ценные бумаги того же заемщика без обеспечения, с погашением в 2040 году, необходимо дождаться 2040 года», — пояснил Поздышев. Он добавил, что пример хоть и утрированный, но отражает суть. По его словам, по этой причине ЦБ предлагает говорить об ответственности за нарушение запрета.