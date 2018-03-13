Центробанк хочет раскрывать информацию о запретах в проблемных банках. Как пояснил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ Василий Поздышев, тема была поднята в связи с предложением ввести новый тип запретов на операции с залоговым обеспечением.

Так, если в залоге находятся ценные бумаги, а ЦБ намерен ограничить операции с ними, об этом должен быть уведомлен депозитарий. Это означает, что третьи лица узнают о том, что регулятор накладывает ограничительные меры на ту или иную кредитную организацию.

«Сейчас мы живем в парадигме, что об ограничительных мерах знает только менеджмент банка или, в отдельных случаях, собственники. Для того чтобы сделать эффективными меры по ограничению с залогами с ценными бумагами, необходимо проинформировать третьих лиц, и из этого стартовала более широкая дискуссия, насколько целесообразно перейти от работы надзора в закрытом режиме к работе надзора в более открытом для общества режиме», — подчеркнул Поздышев.

По его словам, такая практика применяется в большом количестве стран. Это дает положительный результат, так как возникает симметрия информации. «Чем опасна асимметрия информации, когда о мерах надзорного регулирования знают только банки и их собственники? Она опасна по той причине, что собственники и топ-менеджмент вместо того, чтобы исправлять ситуацию, начинают вести активную работу по выводу залогов и активов, что приводит к более значительному ущербу независимых кредиторов и вкладчиков банков», — заявил зампред ЦБ.

Центробанк предлагает информировать общественность вначале о введении в отношении банков наиболее жестких мер, таких как запрет, вторым этапом предлагает сообщать о введении ограничений.

Сейчас ЦБ информирует общественность только о тех запретах, которые связаны с несоответствием банков системе АСВ. При этом Банк России хочет оставить за собой право рассказывать не про все запреты. Если информация может повлиять на устойчивость банковской системы, регулятор может о ней умолчать.

Например, о проблемах Бинбанка и «Открытия» вкладчики, скорее всего, не узнали бы от ЦБ заранее, так как, по словам Поздышева, чтобы публиковать информацию, которая подразумевает, например, требование о существенном досоздании резервов, необходимо понимать дальнейший сценарий. В противном случае клиенты могут сделать преждевременные выводы и побежать из банка, несмотря на то, что, например, собственник готов довнести средства в капитал.