Банк России намерен ввести новый вид запрета — на операции с залоговым обеспечением, чтобы предотвратить вывод залогов из проблемных банков. Предложения Центробанка содержатся в консультативном докладе «О совершенствовании регулирования залогового обеспечения».



Как пояснил на пресс-конференции зампред ЦБ Василий Поздышев, на данный момент у ЦБ есть право вводить запрет на проведение банковских операций, под которые не попадают операции с залоговым обеспечением.

«В рамках надзорной работы мы, к сожалению, периодически сталкиваемся со случаями, когда банк до отзыва лицензии самостоятельно отказывается от залогового обеспечения по непонятным нам причинам, либо мы выясняем, что после ввода временной администрации Банка России залоговые документы пропадают», — пояснил Поздышев.

По его словам, смысл всех этих действий, которые не могут быть неумышленными, — лишить банк возможности взыскания залога, который у него изначально имеется. «Эти залоги принадлежат третьим лицам, которые часто с банком связаны, потому что банки часто связаны с собственниками и их партнерами. Когда собственники понимают, что теряют банковский бизнес, естественное человеческое желание — сохранить хотя бы небанковский бизнес», — отметил Поздышев.

Чтобы это предотвратить, Банк России намерен ввести систему мер по предотвращению вывода залогов из конкурсной массы. В частности, будет предложено ввести новый тип запрета на операции с залогом.