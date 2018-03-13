Чистый вывоз капитала частным сектором за январь — февраль 2018 года составил 9,8 млрд долларов (против 4,4 млрд за аналогичный период 2017-го) и был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов. Такие предварительные данные приводятся в опубликованной Центробанком «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — феврале 2018 года».



По предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса в январе — феврале текущего года составил 20,8 млрд долларов против 14,5 млрд в январе — феврале 2017 года.

Определяющим стало существенное укрепление торгового баланса под влиянием продолжающегося второй год подряд роста экспорта, опережающего темпы восстановления импорта, отметили в ЦБ.

Положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с январем — февралем 2017 года на 7,4 млрд долларов до 29,6 млрд при незначительном увеличении совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета.

Международные резервы страны в январе — феврале 2018 года увеличились на 23,7 млрд долларов по сравнению с 15,4 млрд за январь — февраль 2017 года.