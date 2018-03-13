Банк ЗЕНИТ приступил к выдаче ипотечных кредитов в рамках программы с государственным субсидированием процентной ставки. Ранее Банк одним из первых на рынке присоединился к новой программе государственной поддержки ипотечного кредитования.



Теперь семьи с детьми могут оформить в Банке ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья у юридического лица или рефинансировать ранее полученный кредит на покупку жилья в новостройке по льготной процентной ставке – всего 6% годовых.



Льгота предоставляется заемщикам, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй и/или третий ребенок. При рождении второго ребенка специальная ставка в размере 6% годовых предоставляется сроком на 3 года, при рождении третьего ребенка – на 5 лет; при рождении второго и третьего ребенка можно рассчитывать на льготную процентную ставку в течение 8 лет. После окончания периода предоставления субсидии процентная ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на дату предоставления кредита + 2 процентных пункта.



Срок кредитования в рамках программы может составлять от года до 30 лет. Максимальная сумма кредита – 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 3 млн рублей – для других регионов. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.



С полным списком условий и требований к заемщикам можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Банка.