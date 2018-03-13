Средства на сумму 500 млн рублей, предоставленные банком «Возрождение» в адрес ПАО «ТНС энерго Ярославль», и на сумму 300 млн рублей – в адрес ПАО «ТНС энерго Марий Эл», привлекаются для финансирования оборотного капитала в рамках основной деятельности компаний, в том числе для оплаты сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом рынке.

В целом, в банке «Возрождение» установлен лимит кредитования Группы компаний «ТНС энерго» в размере 3 млрд рублей, в рамках которого ранее были открыты кредитные линии АО «ТНС энерго Тула» (200 млн рублей), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (350 млн рублей), ООО «ТНС энерго Пенза» (300 млн рублей), ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (800 млн рублей) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (600 млн рублей). Срок кредитных линий – до 31 декабря 2019 года.

Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» – одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России – является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Компании, входящие в структуру ПАО ГК «ТНС энерго», обслуживают в общей сложности более 241 тысячи лицевых счетов юридических и более 7,7 миллионов лицевых счетов физических лиц. Все региональные энергосбытовые компании, находящиеся под управлением ПАО ГК «ТНС энерго», имеют статус гарантирующих поставщиков, что налагает на них повышенные социальные обязательства.