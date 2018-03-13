Ассоциация банков России предложила распространить отмену требований иметь две отчетности по РСБУ и МСФО на все банки, не входящие в банковские группы, а не только на финучреждения с базовой лицензией. Эти предложения обсуждались на рабочей встрече, которая прошла в Ассоциации банков России.



В дискуссии приняли участие председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев, представители банковского сообщества.

Отмена двойной отчетности коснется 406 кредитных организаций, позволит снизить регуляторную нагрузку и издержки кредитных организаций. Консолидированные кредитные организации и крупные банки будут делать отчетность по МСФО.



Как отметил по итогам встречи Аксаков, регулятор поддерживает идею об устранении дублирования в отчетности. «В ближайшее время в комитете Госдумы по финансовым рынкам будут подготовлены поправки в банковское законодательство по реализации этой идеи», — сообщил он.