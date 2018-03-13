Центральный банк России с 13 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 56,6122 руб., что ниже предыдущего дня на 18,89 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 69,7972 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,27 коп.

Техническая картина для «американца» по отношению к рублю благоприятная, поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари. Учитывая, что нефть торгуется в минусе, валютный рынок откроется повышением котировок на доллар США. Цель на сегодня по паре доллар/рубль находится на отметке 57,38 руб. (это максимум 2 марта). Цель для пары евро/рубль расположена на отметке 70,54 руб. за единицу европейской валюты. Кардинальных изменений в рублевых парах не было, поэтому сильного ослабления «россиянина» ожидать не стоит.

Как прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидается консолидация основных мировых валют по отношению к рублю у уровней вчерашнего закрытия.

«Так, рубль еще в рамках вечерней сессии отыграл восстановление рынка энергоносителей, а роста предложения валюты со стороны экспортеров может пока не хватить для дальнейшего его укрепления. В результате в начале сессии доллар удержит позиции в районе 56,8 рубля. При этом, в случае возобновления роста на рынке энергоносителей в середине дня, «медведи» в американской валюте получат дополнительную поддержку, что позволит им к окончанию основной сессии сделать существенный шаг к 56,5 рубля», - сообщает аналитик.

Рубль остается под давлением на волне ожидания роста ставок в США и неопределенности по поводу вероятного начала торговых войн между США и их торговыми партнерами, констатирует Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.

По словам Ивана Марчены, аналитика Forex Club, на фоне продолжающегося сползания нефти вниз пара USD/RUB вновь попробует преодолеть отметку в 57 рублей. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 69,5-70,7 рубля.