С монента запуска 26 мая 2015 года к интерактивному сервису «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» подключилось более 1 млн пердпринимателей, которые направили 1,3 млн запросов на получение документов, сообщает пресс-служба ФНС России.

Через «Личный кабинет ИП» можно узнать информацию о задолженности по налогам, суммах начисленных и уплаченных платежей, наличии переплат, направить в налоговый орган обращение, отслеживать информацию о прохождении своих документов и многое другое.

Чтобы авторизироваться в сервисе, нужен логин и пароль или ключ электронной подписи. Также функционирует мобильное приложение «Личного кабинета».