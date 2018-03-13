Акционеры Совкомбанка и РосЕвроБанка достигли принципиальной договоренности о слиянии банков. Активы объединенной банковской группы составят более 1 трлн рублей, а капитал превысит 100 млрд.

Дополнительно к имеющимся 45% акций Совкомбанк приобретает у «РЕГ Холдинг» еще не менее 35% РосЕвроБанка. Председатель правления РосЕвроБанка Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство, в том числе в набсовет кредитной организации.

«Мы уже давно являемся партнерами и рады, что теперь команда РосЕвроБанка становится ядром нашего объединенного корпоративного бизнеса. До конца 2018-го года банки продолжат самостоятельную работу без существенных организационных изменений. После слияния клиенты РосЕвроБанка получат доступ к более широкой географии за счет присутствия Совкомбанка более чем в 1 000 городов и населенных пунктов по всей России, а клиенты корпоративного блока Совкомбанка получат более широкую продуктовую линейку и высококачественные сервисы, традиционно являющиеся сильной стороной РосЕвроБанка. Масштабы бизнеса объединенного банка позволят нам решать задачи, которые ранее каждый из банков в отдельности был не готов реализовывать самостоятельно», — заявил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.



Со своей стороны предправления РосЕвроБанка Илья Бродский сказал, что данное событие является закономерным итогом совместного партнерства с Совкомбанком, которое началось еще 3 года тому назад, когда Совкомбанк вошел в состав акционеров РосЕвроБанка. «Период совместной работы показал, что оба банка еще больше усилили свои позиции в тех нишах, где они являлись одними из лидеров. В связи с этим синергетический эффект от объединения очевиден как акционерам, так и клиентам двух банков», — отметил он.