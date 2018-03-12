С целью развития блокчейн-технологий финансовые органы Южной Кореи готовят план по легализации первичных предложений монет (ICO), возможность инвестирования в которые вновь станет доступна местным криптоинвесторам.

Как сообщает ForkLog , ссылаясь на СМИ, власти Южной Кореи до сих пор не разработали нормативно-правовую базу для легального проведения первичных предложений монет на территории страны. После запрета ICO правительство не стало требовать от компаний возврата средств инвесторам и не остановило работу местных криптобирж. Также, власти не запрещают вкладывать средства в зарубежные ICO-проекты.

По словам анонимного источника, финансовые регуляторы обсуждали с налоговыми органами, министерством юстиции и другими госучреждениями планы, которые позволили бы проводить ICO в Корее при условии соблюдения определенных требований.

Но, как заявил Канг Ян Су, ответственный за надзор за сферой криптовалют представитель Комиссии по финансовым услугам (FSC), его ведомство пока не приняло окончательного решения по поводу отмены запрета на проведение ICO внутри страны.

Запрет на проведение ICO в Южной Корее может быть снят после того, как будет разработана соответствующая нормативно-правовая база.