Одна из структур проблемного автодилера Genser, ООО «Дженсер сервис» с конца 2017 года не обслуживает задолженность перед ВТБ, пишет «Коммерсант» .

В ВТБ отметили, что в ближайшее время намерены подать заявление о банкротстве автодилера. «Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств группы ВТБ», — отметили в банке. Там утверждают, что продолжат добиваться полного возврата долга в соответствии с законодательством.

Размер долга Genser перед ВТБ не раскрывается, суммарный долг дилера перед банками источники «Коммерсанта» оценивают в 12 млрд рублей.



В начале марта первым банком, заявившем о намерении подать в суд о признании банкротами структур Genser, стал «Российский Капитал». Следом об этом же сообщил МКБ.