В Крыму сотрудники полиции пресекли факты незаконной банковской деятельности на 140 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В рамках проверки сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым вскрыты многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что один из крымских предпринимателей, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей. Впоследствии эти деньги были обналичены за комиссионное вознаграждение.

По документально подтвержденной информации, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В настоящее время в рамках уголовного дела в Крыму и иных регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.