Один из крупнейших производителей оборудования для майнинга криптовалют Bitmain открывает сервисный центр в Иркутске по адресу: ул. Ракитная 12, офис 103, где будет ремонтировать ASIC-майнеры и заменять вышедшие из строя изделия по гарантии.

Как пояснили представители компании, прежде чем отправлять оборудование, пользователям следует связаться со службой поддержки через официальный сайт Bitmain. Устройство можно отправить после того, как сотрудник службы поддержки уточнит информацию и одобрит заявку. Кроме того, на сайте пользователи могут оформить тикет на починку оборудования. К Гонконгу и Калифорнии уже добавилась площадка Russia-Irkutsk, сообщает ForkLog .

До этого российские майнеры для гарантийного обслуживания отправляли оборудование обратно в Китай.