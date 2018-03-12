Британский оператор биткоин-кошелька и дебетовой карты Wirex запускает в Европе дебетовые криптовалютные карты. Клиентам предложена поддержка мультивалютных счетов: в фунтах стерлингов, евро, американских долларах и биткоинах.

Карты VISA уже доступны клиентам Wirex из Великобритании, а к концу месяца воспользоваться ими смогут жители и других стран ЕС, это задание находится у компании в приоритете, сообщает Anycoin .

По словам менеджера сообщества Wirex Рафаэля Шалаби, завершено внешнее и внутреннее бета-тестирование продукта. Предполагается выпуск трех типов карт: виртуальной, пластиковой и предоплаченной бесконтактной.