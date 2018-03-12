«Яндекс.Браузер» начал автоматически находить и блокировать на сайтах скрипты для тайного майнинга криптовалют с помощью компьютера пользователя. Защита от майнинга работает на всех платформах, включая компьютеры и мобильные устройства на iOS и Android.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя «Яндекса», браузер анализирует, насколько загружен процессор во время просмотра сайтов. Возросшая нагрузка — сигнал, что на сайт могли добавить майнинговый скрипт. При этом, если проверка подтвердит наличие скрипта, браузер его заблокирует, но сайт продолжит работать.

По данным LiveInternet, в феврале 2018 года доля «Яндекс.Браузера» на рынке составила 8,1%, он занимает третью строчку по популярности в России, уступая Google Chrome (57,3%) и мобильной версии Safari (17,8%).

В 2017 году атакам майнеров подверглись 2,7 млн пользователей по всему миру, что на 50% больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные «Лаборатории Касперского».

С майнинговыми скриптами уже борются не только антивирусные программы. Также, по мнению руководителя отдела технического сопровождения продуктов и сервисов Eset Russia Сергея Кузнецова, среди бесплатных инструментов для защиты от майнинга наиболее эффективны широко распространенные блокировщики рекламы.