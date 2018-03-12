Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает расширять возможности для участников тендеров. Теперь предпринимателям доступна банковская гарантия «Контрактная». Это универсальный продукт, как для обеспечения участия в конкурсных процедурах, так и для исполнения обязательств, как по государственным, так и по коммерческим тендерам. Максимальная сумма по «Контрактной» — 30 млн рублей. Для оформления гарантии можно отправить заявку на сайте банка или обратиться в любой офис УБРиР по обслуживанию юридических лиц.

В 2017 году экспресс-гарантии для участия в тендерах, регулируемых федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ, были на пике востребованности. По итогам прошлого года УБРиР оформил 13 683 гарантии, комиссионный доход от выданных гарантий за 2017 год на 33,7% превысил результат 2016 года.

В то же время коммерческие предприятия все активнее организовывают свои собственные аукционы. По статистике УБРиР, доля клиентов, оформляющих гарантии для участия в коммерческих тендерах в 2016 году составляла всего 12%, то по итогам 2017 года их доля выросла до 27%. Специально для клиентов, которые регулярно участвуют только в коммерческих аукционах, банк разработал новый пакет услуг «Контрактный». Оформив его всего один раз, бизнесмены могут получить неограниченное количество гарантий в рамках лимита до 30 млн рублей. При этом гарантии оформляются очень быстро — всего за 24 часа.

Елена Сорвина, руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР:

«Высокий спрос на банковские гарантии со стороны бизнеса сохранится и в 2018 году. Поэтому мы уделяем этим продуктам особое внимание, совершенствуем и расширяем продуктовую линейку. Сейчас мы выпустили два продукта, один из которых подойдет для участия на любых тендерных площадках, другой же позволяет активно участвовать в коммерческих конкурсах, не тратя лишнего времени на оформление документов».