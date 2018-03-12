Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) опубликовало результаты тестирования решения на базе распределенного реестра для корреспондентских счетов Ностро. В тестировании DLT-решения на базе платформы Hyperledger Fabric v1.0 приняло участие 34 банка.

По словам главы отдела по разработкам распределенных систем научно-исследовательской лаборатории SWIFT Дамьена Вандервекена, доказательство концепции (PoC) было реализовано очень хорошо и подтвердило то, что с помощью технологии распределенного реестра и Hyperledger Fabric можно достичь значительного прогресса. DLT-песочница предоставила возможность контролировать доступ, определять и обеспечивать права пользователей, управлять конфиденциальными данными, предоставляя их лишь определенным участникам, а также обеспечить работу надежной системы идентификации.

Также, технология распределенного реестра позволит лучше управлять банковской ликвидностью и более эффективно осуществлять сверку Ностро-счетов.

Для тестирования блокчейн-решения было создано 528 каналов, связывающих Ностро-счета 34 банков, сообщает ForkLog . По словам разработчиков, сложность заключается в том, что для полноценной интеграции новой системы в работу банков, необходимо открытие и дальнейшая поддержка более 100 тысяч таких каналов. В SWIFT пообещали продолжить поиск возможностей наиболее эффективной интеграции DLT-решений в банковскую индустрию.

По итогам эксперимента, технология блокчейн может эффективно использоваться для согласования международных Ностро-счетов в реальном времени.