В феврале суд рассматривал ходатайство финансового управляющего Алексея Леонова о разрешении разногласий между ним и банкротом Ильей Царьковым. Финансовый управляющий просил суд включить в конкурсную массу содержимое криптокошелька. 26 февраля суд вынес решение не включать принадлежащую банкроту криптовалюту в конкурсную массу.

Обоснование решения опубликовано в понедельник, 12 марта. Согласно ему, криптовалюта — это набор символов, она возникает «буквально из интернета», следует из определения суда по делу о банкротстве должника. Криптовалюта, исходя из прямого толкования норм права, не относится к объектам гражданских прав.

По мнению суда, из-за отсутствия законодательного регулирования криптовалют невозможно однозначно определить, к какой категории относятся цифровые валюты: «имущество», «активы», «информация» или «денежные суррогаты», сообщает РБК .

Суд пришел к выводу, что криптовалюта представляет собой «некоторый набор символов знаков, содержащийся в информационной системе», доступ к которой «осуществляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети с использованием специального программного обеспечения». Также, суд отмечает, что «криптовалюта возникает буквально «из интернета». И в этом заключается ее принципиальное отличие от обычных денег. Чтобы реальные деньги, являющиеся платежным средством, появились в цифровом виде, требуется внести на определенный счет или в электронный кошелек обычные деньги, криптовалюты же «появляются уже в электронном виде», следует из документа.