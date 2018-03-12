Управляющий Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил, что регулятор негативно относится к криптовалютам, стоимость которых резко растет за счет спекуляций.

«Нам не нравятся (криптовалютные) продукты, которые предоставляют возможности для спекуляций, которые заставляют людей думать, что они могут разбогатеть за одну ночь», — сказал Чжоу Сяочуань.

По его словам, криптовалюты должны быть удобными в использовании, большую роль играет безопасность и конфиденциальность. Управляющий Народного банка Китая отметил, что цифровые деньги не должны вредить экономике государства и не противоречить действующему финансовому порядку, сообщает РБК .

Это заявление может привести к снятию запрета на криптовалюты и проведение проектов по первичному размещению монет, который был введен в сентябре 2017 года.