Министр финансов Антон Силуанов ожидает роста ВВП России на уровне 2% по итогам 2018 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу НТВ, передает RNS .

«Основная задача для нас — это обеспечение роста экономики. Будет рост экономики — будут и деньги. Президент поставил цель, чтобы наши темпы выросли на уровне не ниже мировых, выше. То есть 3,7—3,8% ВВП в год. Вы знаете, что за прошлый год это 1,5%, в этом году мы ожидаем около 2%», — сказал он.

По словам Силуанова, обеспечение таких темпов роста экономики позволит наполнить бюджет.