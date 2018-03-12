Минимальный уровень Фонда национального благосостояния (ФНБ) должен составить примерно 7 трлн рублей, заявил в программе «Поздняков» на телеканале НТВ министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

«У нас по законодательству есть планка — 7% ВВП — минимально необходимый уровень. Нам нужно иметь 7% ВВП, как минимум, а это примерно семь триллионов рублей живых денег, вложенных в быстроликвидные активы», — сказал он.