Сервис «Точка» изменил условия обслуживания. Клиентам «Точки» предложат выбрать один из трех тарифных планов с разным набором опций.

Также изменятся цены на обслуживание: если раньше они варьировались от 950 до 7 500 рублей, то теперь — от 0 до 2 500 рублей в зависимости от выбранного тарифа.



«Мы постарались подобрать оптимальные условия для каждого портрета клиента: для еще маленьких ИП и ООО, которые только начинают, для развивающихся предпринимателей, и для тех, кому нужен расчетный счет и полный спектр банковских услуг для бизнеса», — комментирует сооснователь «Точки» Мария Швецова.

В настоящее время клиентам банка доступны три тарифных пакета. «Минимальный», где абонентская плата составляет 0 рублей, позволит компании бесплатно проводить платежи, переводить деньги физлицам, снимать наличные, но при этом за любое поступление денег на счет будет взиматься комиссия 1%. «Оптимальный» за 500 рублей в месяц, который позволяет предпринимателям провести 10 платежей, перевести до 200 тыс. рублей на физлиц и снять 50 тыс. рублей за 1,5%. «Идеальный» стоимостью 2 500 рублей в месяц, в который включены 100 платежей, до 500 тыс. рублей переводов на физических лиц и 100 тыс. рублей наличных на снятие.

Ранее «Точка» предлагал клиентам на выбор один из трех тарифов: «Лоукост», «Эконом» и «Бизнес».

Анонсированная линейка обновленных тарифов учитывает потребности предпринимателей и бизнесов разного масштаба — условия тарифов стали более гибкими и универсальными.