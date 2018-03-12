Сбербанк за январь — февраль 2018 года выдал ипотечных кредитов на 192,3 млрд рублей, заявил заместитель председателя правления — руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Александр Торбахов.



«Рост выдач в январе—феврале 2018 года составил 112% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем выданных кредитов в январе—феврале этого года составил 192,3 миллиарда рублей», — отметил он.





