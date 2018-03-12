Сбербанк в 2017 году нарастил долю на рынке кредитных карт почти на 3 процентных пункта, до 45,6%, заявил заместитель председателя правления — руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Александр Торбахов.



«В 2017 году Сбербанк нарастил долю рынка кредитных карт почти на 3 процентных пункта, она составила 45,6%. В 2017 году остаток ссудной задолженности по кредитным картам Сбербанка увеличился на 18% и достиг 548 миллиардов рублей. За первые два месяца 2018 года остаток ссудной задолженности по кредитным картам Сбербанка увеличился еще на 1,6% (плюс 9 миллиардов) и составил 557 миллиардов рублей», — сообщил он.

В прошлом году Сбербанк предложил для 7,6 млн текущих клиентов увеличение кредитных лимитов по картам — 77% из них воспользовались этой возможностью.



Портфель активных дебетовых карт за год вырос на 14% до 102,4 млн штук. Объем выпущенных карт «Мир» достиг почти 20 млн штук. В среднем около 60% оборота по картам «Мир» большинство клиентов осуществляют безналичным способом, заключил Торбахов.