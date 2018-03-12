Венесуэла находится в дефолте по международным облигациям с погашением в 2031 году, сообщил Национальный расчетный депозитарий Московской биржи. Выплата купона по этим бондам просрочена больше чем на месяц



В сообщении НРД говорится, что поступила информация от иностранного депозитария о корпоративном действии «Невыполнение обязательств» (дефолт) в отношении облигаций Венесуэлы с погашением в 2031 году. Бумаги находятся в дефолте с 5 марта 2018 года, подтверждает терминал Bloomberg.

5 февраля Венесуэла должна была выплатить купон по этим бумагам в долларах, но пропустила платеж. Льготный период, в течение которого еще можно было осуществить выплаты, избежав дефолта, составлял один месяц. Объем этих бумаг в обращении — 4,2 млрд долларов. Они торгуются с огромным дисконтом — меньше чем за треть от номинала. Это подразумевает доходность по ним на уровне 40%, следует из данных Bloomberg.

Венесуэла начала пропускать платежи по суверенным облигациям прошлой осенью: в ноябре 2017 года рейтинговое агентство S&P первым объявило выборочный дефолт по внешнему долгу республики. Суверенные выпуски Венесуэлы содержат условие перекрестного дефолта: это значит, что инвесторы вправе потребовать досрочного погашения всех бумаг, если не выплачен купон хотя бы по одному выпуску. Но пока кредиторы воздерживаются от такого шага, ожидая, что Венесуэла будет осуществлять процентные выплаты по мере возможности.