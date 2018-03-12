Команда проекта MoneroV сообщила в своем блоге, что ранее запланированный на 14 марта хардфорк откладывается более чем на месяц.

Снимок блокчейна будет сделан на блоке 1564965, который будет добыт ориентировочно 30 апреля.

По словам разработчиков, для успешного распределения новых монет среди множества держателей криптовалюты Monero необходимо время и подготовка соответствующей инфраструктуры, сообщает ForkLog . Также, надлежащим образом подготовиться к хардфорку необходимо и майнинговым пулам. Несколько усложняют ситуацию с хардфорком и запланированные на март обновления программного обеспечения криптовалюты Monero (XMR).