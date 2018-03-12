Программы поддержки малого и среднего бизнеса заменят на более эффективные и востребованные, заявил Максим Орешкин.

По его словам, в течение нескольких месяцев совместно с бизнесом и деловыми объединениями будет проведена экспертиза имеющихся мер поддержки. Также будет определено, какие услуги и опции добавить, а от каких мер поддержки стоит отказаться, заменив их на более эффективные и востребованные предпринимателями. Меры поддержки МСП должны быть гибкими, отвечать потребностям бизнеса, в связи с чем их нужно систематически «донастраивать».

Переформатирование программ поддержки планируется в 2019 году по трем блокам: финансовый, инфраструктурный и информационно-образовательный, сообщает «Современный предприниматель» .