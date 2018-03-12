Специалисты ESET обнаружили в Google Play приложение, обещающее майнить криптовалюту для пользователя. На самом деле все ресурсы смартфона направляются на майнинг для мошенников.

По данным экстертов, приложение Monero Miner (XMR) от разработчика My Portable Software обещало добывать криптовалюту Monero в мобильном браузере, причем сумма намайненных XMR отображалась в специальном окне.

Monero Miner действительно добывал криптовалюту, однако все средства поступали разработчику, вне зависимости от того, какой адрес кошелька указывал пользователь при настройке приложения, сообщает Hi-Tech Mail.Ru .

Приложение установили около 50 000 пользователей, после чего майнер был удален из Google Play.