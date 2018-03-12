В понедельник американский банк Goldman Sachs Group объявил о том, что один из двух его президентов и управляющих директоров Харви Шварц в конце апреля уйдет в отставку, передает « Коммерсант ». Тем самым единственным президентом и управляющим директором банка останется Дэвид Соломон. Эти посты Шварц занимал с января прошлого года, до этого он четыре года был финансовым директором банка. В целом же в Goldman Sachs он работал с 1997 года.



Отставка Шварца стала неожиданностью. В конце прошлой недели американская газета The Wall Street Journal написала о том, что генеральный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн может уйти со своего поста до конца нынешнего года, а основными претендентами на этот пост являются Шварц и Соломон. Теперь же, по мнению наблюдателей, новым генеральным директором скорее всего станет Дэвид Соломон.