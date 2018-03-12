На покупку украинского Сбербанка остался единственный претендент — небольшой Паритетбанк, принадлежащий управлению делами президента Белоруссии. Максимальная цена сделки может превысить 170 млн долларов, пишет «Коммерсант».



«21 декабря 2017 года НБУ официально получил необходимый пакет документов от управления делами президента Республики Беларусь для покупки украинского Сбербанка через Паритетбанк», — уточнили в НБУ, отметив, что других заявок на данный момент нет.



Ключевой проблемой, которую украинские санкции создали российским госбанкам, стала невозможность вернуть значительные межбанковские кредиты, предоставленные их украинским структурам. В частности, для Сбербанка, по данным международной отчетности Сбербанка (Украина) на III квартал 2017 года, это 25 млрд гривен (960 млн долларов). По словам источников газеты, знакомых с ситуацией, сделку с Паритетбанком планируется структурировать так, чтобы российский Сбербанк смог вернуть часть межбанка на украинскую «дочку» через белорусскую — БПС Банк.

Очевидно, что возвращать весь межбанк покупатель не будет, указывают собеседники издания. По их словам, максимальная цена сделки — 4,6 млрд гривен, или около 176 млн долларов. Для Сбербанка это хорошие условия. По словам украинских финансистов, недавно представители банка в неофициальных беседах ориентировали потенциальных интересантов на покупку украинской структуры за 150 млн долларов.

Однако источники издания, знакомые с позицией НБУ, указывают, что с согласованием сделки «все непросто». «Тот факт, что Сбербанк (Украина) станет «дочкой» не российского, а белорусского госбанка, вопросов не вызывает, а вот то, что главой управления делами президента Республики Беларусь — акционера Паритетбанка является Виктор Шейман, может создать проблемы». Шейман находится под жесткими санкциями США и ЕС в связи с делами об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что санкции против Шеймана могут быть проблемой. «Впрочем, насколько я вижу, Виктор Шейман нигде в документах Паритетбанка не фигурирует», — уточняет эксперт. По его мнению, сделка может быть согласована.