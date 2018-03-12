Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в России скорость оказания услуг за минувший год выросла почти в два раза.

«Скорость оказания услуг выросла с 10 до 6 дней. Пилотный проект, реализованный со Сбербанком, позволяет регистрировать права в офисе банка, а не Росреестра. Связь с ведомством можно поддерживать через личный кабинет, в котором уже порядка полумиллиона уникальных пользователей. Что важно — через него работают не только собственники, но и, например, кадастровые инженеры — их зарегистрировано уже более 17 тысяч», — отметил Максим Орешкин на заседании итоговой коллегии Росреестра.



Он подчеркнул, что серьезный шаг вперед был сделан в использовании бесконтактных технологий, которые исключают прямой контакт заявителя с чиновником. Работа ведется через МФЦ, сайт Росреестра, банки, пояснил министр. По его словам, с начала прошлого года доля документов, принятых через МФЦ на регистрацию прав, выросла с 65% до 80%. Доля документов, принятых через МФЦ на кадастровый учет, выросла с 52% до 71%.

«Была также обеспечена тщательная регламентация действий государственных инспекторов при проведении проверок и созданы группы разбора принятых решений по кадастровому учету при каждом филиале Федеральной кадастровой палаты. Результат — доля приостановлений и отказов по основным госуслугам сокращена на четверть», — рассказал Орешкин.

Министр также обратил внимание на активную работу ведомства по запуску пилотного проекта, касающегося регистрации отдельных видов сделок на территории Москвы с использованием логики смарт-контрактов полностью в автоматизированном режиме, то есть без участия человека. Речь идет о проверке пакета документов, поданного на государственную регистрацию заявителем, в автоматическом режиме. «По нашим оценкам, на первом этапе это может быть около 5 тысяч сделок ежемесячно. Отмечу, что еще нигде в мире нет полноценно работающей системы учета прав на блокчейне — очень здорово, что мы здесь находимся в лидерах», — сообщил министр.