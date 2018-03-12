Олег Тиньков на своей странице в социальной сети Facebook сообщил , что уже 83 сотрудника Тинькофф владеют акциями банка. По его словам, была расширена программа мотивации.

«Я рад, что моими партнерами в очередной раз стали молодые и талантливые ребята. Если посмотреть на сегодняшние котировки, то им принадлежит пакет стоимостью примерно 235 млн долларов США. Это очень впечатляет, что и в России вчерашние выпускники МГУ, Бауманки или Физтеха владеют акциями компании на миллионы долларов наравне с основателем», - заявил он.