Минфин опубликовал перечень банков, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 74.1 НК РФ, по состоянию на 1 февраля 2018 года.

В утвержденный список вошло 279 кредитных организаций. Полный перечень банков можно найти на сайте ведомства , сообщает «Современный предприниматель».

Напомним, согласно требованиям пункта 3 статьи 74.1 НК РФ, в случае изменения сроков исполнения обязанностей по уплате налогов соответствующая обязанность может быть обеспечена банковской гарантией, в силу которой банк обязывается перед налоговыми органами уплатить задолженность налогоплательщика, если он не сделает этого в установленный срок.