На 09.00 по мск по данным СoinМarketСap , курс биткоина начал умеренный рост. За 24 часа он поднялся на 9,15% и составил $9,625 тыс. при рыночной капитализации $162,8 млрд.

Вторая криптовалюта Ethereum за сутки подорожала на 5,36%. Ее курс составляет $0,727 тыс. Капитализация Ethereum - $71,4 млрд.

Ripple, находясь на третьем месте по капитализации ($32,1 млрд), вырос в цене на 2,45% за 24 часа. Курс криптовалюты - $0,822.

Курс Bitcoin Cash поднялся за прошедшие сутки на 11,22% до $1,115 тыс. Теперь его капитализация - $18,9 млрд.

Litecoin подорожал на 4,81% за сутки и его курс на данный момент - $0,187 тыс. Капитализация Litecoin - $10,4 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет $388 млрд.