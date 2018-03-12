В банки, имеющие лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг , придут кураторы из ЦБ, ответственные за надзор за профдеятельностью. Информацию об этом участники рынка начали получать с конца февраля, пишет «Коммерсант».



Куратор будет назначен в рамках указания ЦБ «Об организации и осуществлении в Банке России деятельности кураторов некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка» (вступило в силу в конце августа 2017 года).

«Нам пояснили, что банки-профучастники также подчиняются данному указанию. Но как можно быть одновременно кредитной и некредитной организацией?» — недоумевает один из получателей письма. По словам партнера Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Александра Некторова, к абсурдной трактовке привели «неудачные нюансы нормотворчества». Однако, по его словам, логика регулирования в назначении кураторов нового типа полностью соблюдена: «Сформулировать на технических неточностях нормативного акта правовую позицию, которая позволила бы участникам рынка оспорить такие назначения, вряд ли удастся».

Между тем банкиры опасаются, что нововведение увеличит нагрузку на органы внутреннего банковского контроля и приведет к расширению штатов.



Сейчас в кредитных организациях уже работают представители регулятора — кураторы от органов банковского надзора. Причем они проводят работу, требующую постоянного активного участия специалистов самого банка. Кроме того, отмечает один из специалистов по внутреннему контролю, возможно, придется дорабатывать программное обеспечение.

Как выразился представитель одного банка-профучастника, в банке становится «больше контролирующих, чем зарабатывающих».

В ЦБ утверждают, что для участников рынка ничего не изменится. «Фактически Банк России определил сотрудников, ответственных за надзор за банками-профучастниками, еще в 2014 году, однако их статус не был официально закреплен в нормативных актах. Данные письма направлены с целью предоставления банкам контактной информации для взаимодействия с сотрудниками Банка России по вопросам осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», — пояснили в пресс-службе регулятора. При этом дублирования функций кураторов банковского надзора и кураторов профдеятельности не будет, пообещали в ЦБ.