Криптовалютная биржа Binance направит $10 млн на вознаграждения за сведения о возможных хакерских атаках на биржу. Отдельное вознаграждение в размере $250 тыс. предложено за информацию, которая поможет обнаружить и арестовать хакеров, совершивших атаку на биржу 7 марта.

Как сообщает Coinfox , вознаграждение планируется выплатить в токенах биржи – BNB. Информатор сможет остаться анонимным.

Арестовать хакеров будет сложно, так как атака не привела к денежным потерям. Биржа может располагать только e-mail и IP-адресами возможных виновников атаки.

Также, Binance пригласила другие торговые площадки и криптовалютные компании для увеличения крипторезервов, предназначенных для выплаты дальнейших вознаграждений.

7 марта 2018 года группа хакеров использовала аккаунты Binance для взвинчивания курса криптовалюты Viacoin в целях ее дальнейшей продажи на пике и вывода средств в биткоины. Но, как сообщила Binance, вывод средств с криптобиржи был оперативно остановлен.