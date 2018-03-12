Все большее число трудовых конфликтов в РФ требует вмешательства властей, следует из мониторинга ситуации в сфере труда за 2017 год, который представили Санкт-Петербургский университет профсоюзов и Федерация независимых профсоюзов РФ.

Всего, по оценкам университета, к началу 2018 года в стране произошло 175 трудовых конфликтов, что на 6% меньше, чем в прошлом году, сообщает «Коммерсант» .

Главной причиной трудовых конфликтов в 2017 году, по оценке аналитиков университета, была невыплата или задержка зарплаты: если в 2014 году на эту причину приходился 51% происшествий, то в прошлом году их было уже 69%. На втором месте — общее снижение оплаты труда (в 2017 году — 23%, в 2015 году — 18%). Сокращения или увольнения работников занимают третье место в рейтинге причин трудовых конфликтов, но эта практика сокращается (в 2017 году — 21%, в 2014 году — 28%).

Больше всего конфликтова в 2017 году зафиксировано в Сибирском (18%), Северо-Западном (17%) и Приволжском (15%) федеральных округах. Среди отраслей экономики по этому показателю лидируют обрабатывающие производства (23,4%), строительство (18,9%), транспорт (15,4%) и ЖКХ (9,1%).

Чаще всего для разрешения споров с работодателем сотрудники обращаются в федеральные структуры — к президенту Владимиру Путину, правительству и Роструду Роструд вместо региональных структур с требованием усилить контроль государства за работой предприятий, отмечают авторы исследования.

«Это говорит о том, что у власти снижается способность влиять на ситуации в трудовой сфере с помощью существующих институтов (трудовой инспекции, судов), после чего она вынуждена прибегать к «ручному управлению»»,— говорится в исследовании.