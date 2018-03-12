Трейдер Силвиан Райбс провел исследование деятельности ряда криптовалютных бирж и обнаружил, что некоторые из них фальсифицируют торговые объемы.

Эксперимент трейдера заключался в том, чтобы оценить, насколько тяжело различные площадки абсорбируют продажу ряда цифровых валют на сумму $50 000, и как сильно такой ордер на продажу может обвалить изначальную цену, сообщает ForkLog .

Трейдер решил сравнить данные таких бирж, как Bitfinex, GDAX, Poloniex, Bistamp, Gemini, Kraken (которым он доверяет) и OKEx. В ходе исследования Райбс пришел к выводу, что ежедневные торговые объемы на общую сумму $3 млрд не существуют.

Как сообщает Райбс, OKEx от OKCoin, первая платформа по объемам торгов, фабрикует до 93% показателей. Кроме того, даже, если убрать из списка торговую пару BTC/USD, на которую действительно приходится большой объем торгов, то уровень фальсификации упадет всего до 92,9%.

Вторым «рекордсменом» является еще одна китайская биржа — Huobi. Эксперимент продемонстрировал, что в среднем 81,8% торгов на площадке фабрикуются.

Трейдер раскритиковал CoinMarketCap и LiveCoinWatch за то, что те якобы не проверяют участников своего листинга.

Райбс не стал обвинять Binance в фальсификациях, но пришел к выводу, что в среднем 70% торговых объемов на криптобирже вызывают подозрения. Ограничительная политика платформы в отношении API-трейдинга не позволяет ей повысить ликвидность, что может влиять на конечные показатели.

Силвиан Райбс предостерег, что подобные манипуляции в условиях медвежьего рынка не позволяют криптовалютам возобновить рост, и призвал к созданию здоровой торговой среды, дабы доказать, что индустрия не нуждается в государственном регулировании.