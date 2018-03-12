Инициативная группа держателей выпуска дефолтных облигаций компании Рустама Тарико Russian Standard Ltd на 545 млн, обеспеченных 49% акций банка «Русский Стандарт», в течение трех недель намерена начать процесс изъятия залога, заявил «Ведомостям» ее представитель.

Единственный способ этого избежать — заплатить купон в 6,5% по бондам, сообщил он. Дефолт по бумагам Russian Standard Ltd допустила еще осенью 2017 года.

Инициативная группа может заблокировать предложения эмитента по реструктуризации, указывает советник Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин. В этих условиях у эмитента остается немного вариантов, говорит он: компания может попытаться договориться с этой группой либо с отдельными держателями внутри нее. Также эмитент может попытаться выкупить бонды на аффилированные или дружественные структуры, чтобы сформировать большинство, добавляет Лотфуллин.

Напомним, Russian Standard Ltd 6 марта провела встречу с держателями облигаций, сообщал РБК. На неформальной встрече компания основного владельца банка «Русский Стандарт» более подробно обсудила с инвесторами два варианта выкупа еврооблигаций , которые были предложены ранее. При первом сценарии реструктуризации инвесторы получат по 25% от номинала деньгами, а во втором — 20% от номинала плюс условное право на стоимость акций банка «Русский Стандарт», которые служили обеспечением по выпуску. При втором варианте выплаты будут зависеть от финансовых показателей банка.

В то же время группа держателей почти 27% выпуска облигаций не принимала участие во встрече. «Мы по-прежнему готовимся к процессу досрочного погашения задолженности, этот процесс может быть начат в течение двух ближайших недель», — говорил изданию один из инвесторов этой группы.

